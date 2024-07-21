Кабачковые оладьи: самый вкусный рецепт
Уже нашли вкусный рецепт кабачковых оладий?
Я уже подготовил все! Кабачки нарезал руками. Так очень вкусно и текстура невероятна.
Ингредиенты для порции на 2-х:
- примерно 220г цуккини
- 1 большое яйцо
- пол средней луковицы
- можно добавить много зелени
- 2 ст ложки муки
- Соль, перец, масло для жарки
И очень быстро готовим:
кабачок и лук мелко нарезаю, добавляю нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец
перемешиваю смесь и жарю на сковороде с маслом на среднем огне
цуккини может выпускать жидкость, но я прямо набираю ее с ложкой и кладу на сковороду – не сливая.
Если будете брать молодой кабачок и жарить много – можно кабачок сначала посолить, дать постоять минут 10-15, слить полученную "воду" и потом уже добавлять зелень, яйца и муку)
можно есть просто сразу и горячими!
на этот раз я подавал с соусом "китченез" – это майонез с кетчупом, зеленью и можно добавить еще рубленые огурцы.
Можно подавать с рыбой, соусом дзадзики, или даже с жареной курицей – это сезонно полезно и вкусно!
Обнял.