Кабачковые оладьи: самый вкусный рецепт

Уже нашли вкусный рецепт кабачковых оладий?

Я уже подготовил все! Кабачки нарезал руками. Так очень вкусно и текстура невероятна.

Ингредиенты для порции на 2-х:

примерно 220г цуккини

1 большое яйцо

пол средней луковицы

можно добавить много зелени

2 ст ложки муки

Соль, перец, масло для жарки

И очень быстро готовим:

кабачок и лук мелко нарезаю, добавляю нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец

перемешиваю смесь и жарю на сковороде с маслом на среднем огне

цуккини может выпускать жидкость, но я прямо набираю ее с ложкой и кладу на сковороду – не сливая.

Если будете брать молодой кабачок и жарить много – можно кабачок сначала посолить, дать постоять минут 10-15, слить полученную "воду" и потом уже добавлять зелень, яйца и муку)

можно есть просто сразу и горячими!

на этот раз я подавал с соусом "китченез" – это майонез с кетчупом, зеленью и можно добавить еще рубленые огурцы.

Можно подавать с рыбой, соусом дзадзики, или даже с жареной курицей – это сезонно полезно и вкусно!

Обнял.