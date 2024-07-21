Кабачкові оладки: найсмачніший рецепт
Вже знайшли смачний рецепт кабачкових оладків?
Я вже все підготував! Кабачки нарізав руками. Так дуже смачно і текстура неймовірна.
Інгредієнти для порції на 2-ох:
- приблизно 220г цукіні
- 1 велике яйце
- пів середньої цибулини
- можна додати багато зелені
- 2 ст ложки борошна
- Сіль, перець, олія для смажіння
І дуже швидко готуємо:
кабачок та цибулю дрібно нарізаю, додаю нарізну зелень, яйце, борошно, трішки солі та перець
перемішую суміш і смажу на пательні з олією на середньому вогні
цукіні може випускати рідину, але я прямо набираю її з ложкою і кладу на пательню - не зливаючи.
Якщо будете брати молодий кабачок і смажити багато - можна кабачок спочатку посолити, дати постояти хвилин 10-15, злити отриману "воду" і потім вже додавати зелень, яйця та борошно)
можна їсти просто одразу і гарячими!
цього разу я подавав з соусом "кітченез" – це майонез з кетчупом, зеленню та можна додати ще січені огірки.
Можна подавати з рибою, соусом дзадзики, або навіть зі смаженою куркою - це сезонно корисно і смачно!
Обійняв.