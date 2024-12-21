ШІ назвав найгарніші породи котів серед популярних в Україні (фото)

Штучний інтелект стає дедалі популярнішим серед інтернет-користувачів. Тому команда UAportal вирішила провести експеримент: звернулися до ШІ з проханням назвати три найкрасивіші породи котів серед тих, які користуються популярністю в Україні. Також ми навели вартість кожної з порід, для тих кому вони вже дуже сильно припадуть до душі.

На думку ШІ шотландська висловуха кішка займає перше місце у рейтингу найгарніших порід. Ці милі тварини славляться своїми округлими формами та чарівними вушками. Вартість представників цієї породи коливається від 5 000 до 15 000 гривень.

Шотландська висловуха кішка. Джерело: wiki Шотландська висловуха кішка. Джерело: wiki

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На другій позиції серед найкрасивіших порід котів в Україні ШІ розташував бенгальську кішку. Її головною особливістю є леопардове забарвлення шерсті, яке нагадує зовнішність диких хижаків. Вартість таких котиків становить від 10 000 до 30 000 гривень.

Бенгальська кішка. Джерело: wiki Бенгальська кішка. Джерело: wiki

На третьому місці серед найгарніших порід котів за версією ШІ знаходиться мейн-кун. Ці великі тварини відомі своїми пишними хвостами та характерними "вухами рисі". Придбати такого котика можна за ціною від 15 000 до 40 000 гривень.

Мейн-кун. Джерело: wiki Мейн-кун. Джерело: wiki

Нагадаємо, ми вже писали про топ порід котів, ідеальних для сім‘ї.

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