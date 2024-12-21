ИИ назвал самые красивые породы кошек среди популярных в Украине (фото)
Искусственный интеллект становится все более популярным среди интернет-пользователей. Поэтому команда UAportal решила провести эксперимент: обратились к ИИ с просьбой назвать три самые красивые породы кошек среди популярных в Украине. Также мы привели стоимость каждой из пород, для тех, кому они уж очень сильно придутся по душе.
По мнению ИИ, шотландская вислоухая кошка занимает первое место в рейтинге самых красивых пород. Эти милые животные славятся своими округлыми формами и волшебными ушками. Стоимость представителей этой породы колеблется от 5000 до 15000 гривен.
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На второй позиции среди самых красивых пород кошек в Украине ИИ расположил бенгальскую кошку. Ее главной особенностью является леопардовая окраска шерсти, напоминающая внешность диких хищников. Стоимость таких котиков составляет от 10000 до 30000 гривен.
На третьем месте среди самых красивых пород кошек по версии ИИ находится мейн-кун. Эти крупные животные известны своими пышными хвостами и характерными "ушами рыси". Приобрести такого котика можно по цене от 15000 до 40000 гривен.
Напомним, мы уже писали о топ породах кошек, идеальных для семьи.
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