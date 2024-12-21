ИИ назвал самые красивые породы кошек среди популярных в Украине (фото)

Искусственный интеллект становится все более популярным среди интернет-пользователей. Поэтому команда UAportal решила провести эксперимент: обратились к ИИ с просьбой назвать три самые красивые породы кошек среди популярных в Украине. Также мы привели стоимость каждой из пород, для тех, кому они уж очень сильно придутся по душе.

По мнению ИИ, шотландская вислоухая кошка занимает первое место в рейтинге самых красивых пород. Эти милые животные славятся своими округлыми формами и волшебными ушками. Стоимость представителей этой породы колеблется от 5000 до 15000 гривен.

Шотландская вислоухая кошка. Источник: wiki

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На второй позиции среди самых красивых пород кошек в Украине ИИ расположил бенгальскую кошку. Ее главной особенностью является леопардовая окраска шерсти, напоминающая внешность диких хищников. Стоимость таких котиков составляет от 10000 до 30000 гривен.

Бенгальская кошка. Источник: wiki

На третьем месте среди самых красивых пород кошек по версии ИИ находится мейн-кун. Эти крупные животные известны своими пышными хвостами и характерными "ушами рыси". Приобрести такого котика можно по цене от 15000 до 40000 гривен.

Мэйн-кун. Источник: wiki

Напомним, мы уже писали о топ породах кошек, идеальных для семьи.

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