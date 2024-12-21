ШІ назвав найгарніші породи котів серед популярних в Україні (фото)
Штучний інтелект стає дедалі популярнішим серед інтернет-користувачів. Тому команда UAportal вирішила провести експеримент: звернулися до ШІ з проханням назвати три найкрасивіші породи котів серед тих, які користуються популярністю в Україні. Також ми навели вартість кожної з порід, для тих кому вони вже дуже сильно припадуть до душі.
На думку ШІ шотландська висловуха кішка займає перше місце у рейтингу найгарніших порід. Ці милі тварини славляться своїми округлими формами та чарівними вушками. Вартість представників цієї породи коливається від 5 000 до 15 000 гривень.
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На другій позиції серед найкрасивіших порід котів в Україні ШІ розташував бенгальську кішку. Її головною особливістю є леопардове забарвлення шерсті, яке нагадує зовнішність диких хижаків. Вартість таких котиків становить від 10 000 до 30 000 гривень.
На третьому місці серед найгарніших порід котів за версією ШІ знаходиться мейн-кун. Ці великі тварини відомі своїми пишними хвостами та характерними "вухами рисі". Придбати такого котика можна за ціною від 15 000 до 40 000 гривень.
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