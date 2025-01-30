Їх вважали легендою: в італійському замку виявили таємні ходи, зображені на малюнках Леонардо да Вінчі (фото)

У ході нового дослідження науковці виявили таємні проходи під міланським замком Сфорца, Італія, зокрема в місці, де раніше розташовувалася зовнішня стіна. Є припущення, що частина цих ходів може бути пов’язана із засекреченими військовими маршрутами, відображеними на малюнках Леонардо да Вінчі.

Згідно з історичними джерелами, Людовіко іль Моро доручив створення принаймні одного підземного проходу, який вів до базиліки Санта-Марія-делле-Граціє, де була похована його дружина Беатріче д'Есте. Саме цей тунель зображений на малюнках Леонардо да Вінчі та протягом тривалого часу залишався об’єктом численних легенд і припущень, повідомляє UAportal із посиланням на SciTechDaily.

Сучасні технології дозволили вченим підтвердити наявність цих тунелів. Для дослідження використовували георадари (GPR) і лазерні сканери, які допомогли створити детальну карту підземних споруд замку. Завдяки цим методам вдалося виявити приховані проходи та порожнини на глибині менш ніж один метр під землею.

Їх вважали легендою: в італійському замку виявили таємні ходи, зображені на малюнках Леонардо да Вінчі (фото). Джерело: Politecnico di Milano Їх вважали легендою: в італійському замку виявили таємні ходи, зображені на малюнках Леонардо да Вінчі (фото). Джерело: Politecnico di Milano

"Метою є створення цифрового двійника замку Сфорца, цифрової моделі, яка не лише показує сучасний вигляд замку, але й дозволяє дослідити минуле, виявляючи стародавні споруди, які більше не видно", – зазначив професор геоматики Міланського політехнічного університету Франко Гуццетті.

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Зібрана інформація не лише доповнює історичні відомості, а й може бути використана для створення проєктів із доповненою реальністю, що поєднують інноваційні технології з історичною спадщиною, забезпечуючи унікальний імерсивний досвід.

Франческа Біоло з Політехнічного інституту зазначила: "Використання технології GPR дозволило нам удосконалити 3D-модель, надавши інформацію про відомі, але недоступні ділянки, а також виявивши нові проходи. Це відкриває перспективи для подальших досліджень таємничих підземних ходів".

Їх вважали легендою: в італійському замку виявили таємні ходи, зображені на малюнках Леонардо да Вінчі (фото). Джерело: Politecnico di Milano Їх вважали легендою: в італійському замку виявили таємні ходи, зображені на малюнках Леонардо да Вінчі (фото). Джерело: Politecnico di Milano

Науковці не уточнюють, чи відвідували вони ці проходи, чи планують це зробити в майбутньому, а також чи проводитимуть додаткові розкопки та дослідження.

Замок Сфорца, що розташовується у Мілані, – це середньовічна фортеця, що була збудована в 15 столітті Франческо Сфорца, герцогом Мілана, на основах укріплення 14 століття. У 16-17 століттях він був однією з найбільших цитаделей Європи. Між 1891 і 1905 роками замок зазнав значних змін під керівництвом Луки Бельтрамі, італійського архітектора й історика, який працював над реставрацією. Ймовірно, саме в цей період ходи були зачинені й забуті. Наразі замок є домом для кількох музеїв мистецьких колекцій.

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