Вчені виявили, скільки насправді сторін у Великої піраміди у Гізі

Єгипетські піраміди залишаються об'єктом багатьох загадок і відкриттів. Наприклад, мало хто знає, скільки насправді сторін має Велика піраміда Гізи — найвідоміша з усіх єгипетських пірамід.

Якщо ви вважаєте, що відповідь — чотири, то це неправильно. Ті, хто думає про три або п'ять сторін, також помиляються — і, можливо, трохи заплуталися в геометрії. Про це пише IFLScience,

Правильну кількість сторін вдалося встановити лише у 1926 році, коли пілот британських ВПС П. Гроувс зробив знімки піраміди з повітря. З цього ракурсу стало помітно, що сторони піраміди насправді увігнуті вздовж центральної осі.

"Велика піраміда в Гізі має унікальну увігнуту структуру, адже кожна з її чотирьох граней трохи заглиблена вздовж середньої лінії, що проходить від основи до вершини," — пояснює Акіо Като, дослідник з Університету Канагави. За його словами, це робить піраміду не класичною чотирикутною спорудою, а увігнутою восьмигранною. Така особливість настільки тонка, що її неможливо помітити з землі, проте вона стає очевидною з висоти.

Цікаво, що ці невидимі з землі увігнутості могли відіграти важливу роль у збереженні піраміди.

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Експерти вважають, що такі конструктивні особливості допомогли пірамідам витримати природні виклики протягом тисячоліть. Як зазначив Като, похилі шари та посилена основа забезпечили довготривалу стійкість піраміди проти таких чинників, як землетруси, гравітаційне стиснення та проливні дощі. За підрахунками, піраміда пережила понад 500 сильних злив за останні 4500 років.

"Похилі конструкції можуть ущільнюватися з часом, стаючи міцнішими, тоді як рівні ряди швидше руйнувалися б," — підкреслив Като.

Хоча інженерні здібності стародавніх єгиптян вражають — їхні споруди збереглися до сьогодні, — є підстави вважати, що вони не були бездоганними. Деякі коридори та кімнати усередині пірамід виявилися нестабільними та були закинуті ще на етапі будівництва. Тому досі невідомо, чи увігнутість сторін була свідомим рішенням для підвищення довговічності, чи це виявилося щасливим збігом обставин.

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