Ученые обнаружили, сколько на самом деле сторон у Великой пирамиды в Гизе

Египетские пирамиды остаются объектом многих загадок и открытий. Например, немногие знают, сколько на самом деле сторон имеет Большая пирамида Гизы — самая известная из всех пирамид Египта.

Если вы считаете, что ответ четыре, то это неправильно. Те, кто думает о трех или пяти сторонах, тоже ошибаются — и, возможно, немного запутались в геометрии. Об этом пишет IFLScience.

Правильную численность сторон удалось установить только в 1926 году, когда пилот британских ВВС П. Гроувс сделал снимки пирамиды с воздуха. С этого ракурса стало заметно, что стороны пирамиды действительно вогнуты вдоль центральной оси.

"Большая пирамида в Гизе имеет уникальную вогнутую структуру, ведь каждая из ее четырех граней немного углублена вдоль средней линии, проходящей от основания к вершине", - объясняет Акио Като, исследователь из Университета Канагавы. По его словам, это делает пирамиду не классическим четырехугольным сооружением, а вогнутым восьмигранным. Такая особенность настолько тонка, что ее невозможно заметить с земли, однако она становится очевидна с высоты.

Интересно, что эти невидимые из земли вогнутости могли сыграть немаловажную роль в сохранении пирамиды.

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Эксперты считают, что такие конструктивные особенности помогли пирамидам выдержать естественные вызовы тысячелетий. Как отметил Като, наклонные слои и усиленное основание обеспечили длительную устойчивость пирамиды против таких факторов, как землетрясения, гравитационное сжатие и проливные дожди. По подсчетам, пирамида пережила более 500 сильных ливней за последние 4500 лет.

"Скатые конструкции могут уплотняться со временем, становясь прочнее, тогда как ровные ряды быстрее разрушались бы", - подчеркнул Като.

Хотя инженерные способности древних египтян поражают — их сооружения сохранились до сих пор, есть основания полагать, что они не были безупречными. Некоторые коридоры и комнаты внутри пирамид оказались нестабильны и были заброшены еще на этапе строительства. Поэтому до сих пор неизвестно, была ли вогнутость сторон сознательным решением для повышения долговечности, или это оказалось счастливым стечением обстоятельств.

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