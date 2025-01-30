В ходе нового исследования ученые обнаружили тайные проходы под миланским замком Сфорца, Италия, в частности в месте, где ранее располагалась внешняя стена. Есть предположение, что часть этих ходов может быть связана с засекреченными военными маршрутами, запечатленными на рисунках Леонардо да Винчи.

Согласно историческим источникам, Людовико иль Моро поручил создание по крайней мере одного подземного прохода, который вел к базилике Санта-Мария-делле-Грацие, где была похоронена его жена Беатриче д'Эсте. Именно этот тоннель изображен на рисунках Леонардо да Винчи и в течение длительного времени оставался объектом многочисленных легенд и предположений, сообщает UAportal со ссылкой на SciTechDaily.

Современные технологии позволили ученым подтвердить наличие этих тоннелей. Для исследования использовали георадары (GPR) и лазерные сканеры, которые помогли создать детальную карту подземных сооружений замка. Благодаря этим методам удалось обнаружить скрытые проходы и полости на глубине менее одного метра под землей.

Их считали легендой: в итальянском замке обнаружили тайные ходы, изображенные на рисунках Леонардо да Винчи (фото). Источник: Politecnico di Milano

"Целью является создание цифрового двойника замка Сфорца, цифровой модели, которая не только показывает современный вид замка, но и позволяет исследовать прошлое, выявляя древние сооружения, которые больше не видно", – отметил профессор геоматики Миланского политехнического университета Франко Гуццетти.

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Собранная информация не только дополняет исторические сведения, но и может быть использована для создания проектов с дополненной реальностью, сочетающих инновационные технологии с историческим наследием, обеспечивая уникальный иммерсивный опыт.

Франческа Биоло из Политехнического института отметила: "Использование технологии GPR позволило нам усовершенствовать 3D-модель, предоставив информацию об известных, но недоступных участках, а также обнаружив новые проходы. Это открывает перспективы для дальнейших исследований таинственных подземных ходов".

Их считали легендой: в итальянском замке обнаружили тайные ходы, изображенные на рисунках Леонардо да Винчи (фото). Источник: Politecnico di Milano

Ученые не уточняют, посещали ли они эти проходы, планируют ли это сделать в будущем, а также будут ли проводить дополнительные раскопки и исследования.

Замок Сфорца, который располагается в Милане, – это средневековая крепость, которая была построена в 15 веке Франческо Сфорца, герцогом Милана, на основах укрепления 14 века. В 16-17 веках он был одной из крупнейших цитаделей Европы. Между 1891 и 1905 годами замок претерпел значительные изменения под руководством Луки Бельтрами, итальянского архитектора и историка, который работал над реставрацией. Вероятно, именно в этот период ходы были закрыты и забыты. Сейчас замок является домом для нескольких музеев художественных коллекций.

Напомним, ранее ученые обнаружили, сколько на самом деле сторон у Большой пирамиды в Гизе.

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