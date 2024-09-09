Ідеальний салат з макарон: дуже просто і смачно

Чесно, не бачив ще простіше і смачніше способу приготувати вечерю або обід.

Для цього вам знадобиться лише:

- перець болгарський 3 шт.

- макарони

- цибуля

- зелень

- олія

- французька гірчиця

- сіль / перець

- йогурт або будь-яка заправка

- спеції за смаком

Спосіб приготування:

1. Перці порізати, очистити та запекти в духовці, після чого зняти шкірочку

2. Макарони відварити та змішати з: перцем, цибулею, зеленню, олією та гірчицею

3. В салат додати сіль, перець та спеції за смаком

4. Заправити йогуртом та олією

Ну ось і все.

Дуже просто і дуже смачно, я ж обіцяв.