Ідеальний салат з макарон: дуже просто і смачно
Чесно, не бачив ще простіше і смачніше способу приготувати вечерю або обід.
Для цього вам знадобиться лише:
- перець болгарський 3 шт.
- макарони
- цибуля
- зелень
- олія
- французька гірчиця
- сіль / перець
- йогурт або будь-яка заправка
- спеції за смаком
Спосіб приготування:
1. Перці порізати, очистити та запекти в духовці, після чого зняти шкірочку
2. Макарони відварити та змішати з: перцем, цибулею, зеленню, олією та гірчицею
3. В салат додати сіль, перець та спеції за смаком
4. Заправити йогуртом та олією
Ну ось і все.
Дуже просто і дуже смачно, я ж обіцяв.