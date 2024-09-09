Идеальный салат из макарон: очень просто и вкусно

Честно, не видел еще проще и вкуснее способа приготовить ужин или обед.

Для этого вам понадобится только:

– перец болгарский 3 шт.

- макароны

- лук

- зелень

- масло

- французская горчица

- соль/перец

- йогурт или любая заправка

- специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Перцы порезать, очистить и запечь в духовке, после чего снять кожицу.

2. Макароны отварить и смешать с: перцем, луком, зеленью, маслом и горчицей

3. В салат добавить соль, перец и специи по вкусу.

4. Заправить йогуртом и растительным маслом

Ну, вот и все.

Очень просто и вкусно, я же обещал.