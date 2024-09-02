Ідеально до м‘яса: рецепт пряної аджики на зиму

Аджика – це не просто приправа, а справжній вибух смаку на вашому столі. Ця гостра паста, що походить з абхазької та грузинської кухонь, стане чудовим доповненням до будь-якої страви. Сьогодні ми поділимося з вами покроковим рецептом приготування аджики, щоб ви могли насолодитися цим ароматним соусом цілу зиму. Про це пише РБК.

Що нам знадобиться:

Помідори – 5 кг (бажано солодких сортів)

Яблука кислі – 1 кг (наприклад, антонівка)

Цибуля – 1 кг

Перець болгарський – 1 кг (різноманітних кольорів для яскравості)

Перець чилі – 3-4 шт. (кількість регулюйте за смаком)

Морква – 1 кг

Часник – 300 г

Оцет (9%) – 30 мл

Рослинна олія – 300 мл

Цукор – 200 г

Сіль – 120 г

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Покроковий процес приготування:

Ретельно промийте всі овочі та фрукти. Помідори розріжте навпіл і видаліть плодоніжки. З болгарського перцю видаліть насіння. З яблук зніміть шкірку і видаліть серцевину. Пропустіть помідори, очищену цибулю і моркву через м’ясорубку або подрібніть у блендері до однорідної маси. Додайте до овочевого пюре очищений часник і нарізаний гострий перець.Кількість гострого перцю регулюйте за власним смаком. Перекладіть овочеву масу в каструлю з товстим дном і поставте на середній вогонь.Варіть аджику близько 1,5 годин, періодично помішуючи, щоб вона не пригоріла. Додайте сіль, цукор, олію та оцет. Перемішайте і варіть ще 30 хвилин. Простерилізуйте банки та кришки. Розлийте гарячу аджику в банки, щільно закрийте кришками і переверніть догори дном. Укутайте банки ковдрою і залиште до повного охолодження.

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