Ідеальна закуска до святкового столу: рецепт грузинських баклажанів у соусі на зиму

Баклажанний сезон - чудова можливість приготувати улюблені страви. Пропонуємо вам рецепт баклажанів "по-грузинськи" на зиму - пікантні овочі у смачному соусі. Детальний опис приготування цієї смакоти можна знайти на YouTube-каналі "Смачна сторінка".

Складники:

2 кг баклажанів

1 кг солодкого перцю

1-2 шт. гострого перцю

2 головки часнику

50 г петрушки

1 ст. ложка солі

2 ст. ложки цукру

4 ст. ложки 9% оцту

150 мл олії

Вас також зацікавить: За рецептом бабусі: як засолити огірки на зиму, щоб вони не стали м'якими та слизькими

Процес приготування:

Помийте баклажани та наріжте їх кружальцями завтовшки близько 1 см. Обсмажте з обох боків до золотавого кольору, трохи підсоліть. Викладіть на паперові рушники для видалення зайвої олії.

Видаліть насіння з солодкого та гострого перцю. Пропустіть через м'ясорубку спочатку часник з гострим перцем, потім - солодкий перець.

Додайте дрібно нарізану петрушку, сіль, цукор та оцет. Все ретельно перемішайте.

У стерилізовані банки викладайте шарами обсмажені баклажани та приготовану заправку. Закрийте банки кришками та стерилізуйте у воді протягом 10 хвилин.

Закатайте банки, переверніть їх догори дном і вкутайте до повного охолодження. Ця овочева закуска стане ідеальним доповненням до вашого столу - пряна, пікантна та ароматна.

Ще раніше ми повідомляли, як приготувати борщову заправку на зиму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!