Идеальная закуска к праздничному столу: рецепт грузинских баклажанов в соусе на зиму

Баклажанный сезон – отличная возможность приготовить любимые блюда. Предлагаем вам рецепт баклажанов "по-грузински" на зиму – пикантные овощи во вкусном соусе. Подробное описание приготовления этой вкусности можно найти на YouTube-канале "Вкусная страница".

Составляющие:

2 кг баклажанов

1 кг сладкого перца

1-2 шт. острого перца

2 головки чеснока

50 г петрушки

1 ст. кровати соли

2 ст. ложки сахара

4 ст. ложки 9% уксуса

150 мл масла

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Процесс приготовления:

Помойте баклажаны и нарежьте их кружочками толщиной около 1 см. Обжарьте по бокам до золотистого цвета, немного подсолите. Выложите на бумажные полотенца для удаления лишнего масла.

Удалите семена из сладкого и острого перца. Пропустите через мясорубку сначала чеснок с острым перцем, затем – сладкий перец.

Добавьте мелко нарезанную петрушку, соль, сахар и уксус. Все тщательно перемешайте.

В стерилизованные банки выкладывайте слоями обжаренные баклажаны и приготовленную заправку. Закройте банки крышками и стерилизуйте в воде в течение 10 минут.

Закатайте банки, переверните их вверх дном и укутайте до полного охлаждения. Эта овощная закуска станет идеальным дополнением к вашему столу – пряная, пикантная и ароматная.

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