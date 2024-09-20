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Ідеальна закуска до святкового столу: рецепт грузинських баклажанів у соусі на зиму

Ціхоцька Марія

Ідеальна закуска до святкового столу: рецепт грузинських баклажанів у соусі на зиму
Ця закуска є дуже пікантною та смачною

Баклажанний сезон - чудова можливість приготувати улюблені страви. Пропонуємо вам рецепт баклажанів "по-грузинськи" на зиму - пікантні овочі у смачному соусі. Детальний опис приготування цієї смакоти можна знайти на YouTube-каналі "Смачна сторінка".

Складники:

  • 2 кг баклажанів
  • 1 кг солодкого перцю
  • 1-2 шт. гострого перцю
  • 2 головки часнику
  • 50 г петрушки
  • 1 ст. ложка солі
  • 2 ст. ложки цукру
  • 4 ст. ложки 9% оцту
  • 150 мл олії

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Процес приготування:

  • Помийте баклажани та наріжте їх кружальцями завтовшки близько 1 см. Обсмажте з обох боків до золотавого кольору, трохи підсоліть. Викладіть на паперові рушники для видалення зайвої олії.
  • Видаліть насіння з солодкого та гострого перцю. Пропустіть через м'ясорубку спочатку часник з гострим перцем, потім - солодкий перець.
  • Додайте дрібно нарізану петрушку, сіль, цукор та оцет. Все ретельно перемішайте.
  • У стерилізовані банки викладайте шарами обсмажені баклажани та приготовану заправку. Закрийте банки кришками та стерилізуйте у воді протягом 10 хвилин.

Закатайте банки, переверніть їх догори дном і вкутайте до повного охолодження. Ця овочева закуска стане ідеальним доповненням до вашого столу - пряна, пікантна та ароматна.

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