Ідеальна закуска до святкового столу: рецепт грузинських баклажанів у соусі на зиму
Баклажанний сезон - чудова можливість приготувати улюблені страви. Пропонуємо вам рецепт баклажанів "по-грузинськи" на зиму - пікантні овочі у смачному соусі. Детальний опис приготування цієї смакоти можна знайти на YouTube-каналі "Смачна сторінка".
Складники:
- 2 кг баклажанів
- 1 кг солодкого перцю
- 1-2 шт. гострого перцю
- 2 головки часнику
- 50 г петрушки
- 1 ст. ложка солі
- 2 ст. ложки цукру
- 4 ст. ложки 9% оцту
- 150 мл олії
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Процес приготування:
- Помийте баклажани та наріжте їх кружальцями завтовшки близько 1 см. Обсмажте з обох боків до золотавого кольору, трохи підсоліть. Викладіть на паперові рушники для видалення зайвої олії.
- Видаліть насіння з солодкого та гострого перцю. Пропустіть через м'ясорубку спочатку часник з гострим перцем, потім - солодкий перець.
- Додайте дрібно нарізану петрушку, сіль, цукор та оцет. Все ретельно перемішайте.
- У стерилізовані банки викладайте шарами обсмажені баклажани та приготовану заправку. Закрийте банки кришками та стерилізуйте у воді протягом 10 хвилин.
Закатайте банки, переверніть їх догори дном і вкутайте до повного охолодження. Ця овочева закуска стане ідеальним доповненням до вашого столу - пряна, пікантна та ароматна.
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