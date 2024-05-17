Це був найбагатший чоловік у світі: відтворено обличчя Аменхотепа III (фото та відео)

Аменхотеп III, який вважається одним із найвидатніших фараонів в історії, правив Єгиптом у період небувалого процвітання та могутності. Він відомий не лише своїми численними статуями, що збереглися, але й тим, що його обличчя ніколи не було реконструйовано досі.

Дев'ятий фараон 18-ї династії Стародавнього Єгипту, Аменхотеп III, правив на піку могутності імперії. Його шанували як живого бога, а ім'я його означало "Амон задоволений", адже він стверджував, що сам бог Амон був його справжнім батьком, пише Science Times.

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Археологи вважають його одним із найбагатших людей в історії. Дослідження 1970-х років описували його як хворого, огрядного та малорухливого лисого чоловіка, який страждав від проблем із зубами в останні роки життя. Також ходять чутки, що він мав сотні іноземних жінок у гаремі, а його мумія була повністю покрита сусальним золотом, роблячи його схожим на статую бога.

Після смерті Аменхотепа III спадкоємцем став його син Аменхотеп IV, який відійшов від культу Амона, проголосивши бога сонця Атона головним божеством Єгипту. Він змінив своє ім'я на Ехнатон і переніс столицю до нового міста, присвяченого Атону. Однак його син Тутанхатон відновив культ Амона і змінив своє ім'я на Тутанхамон.

Відновлення обличчя Аменхотепа III

Вперше за 3400 років багатонаціональна команда дослідників змогла відтворити справжню подобу Аменхотепа III, використовуючи дані з його черепа. Його обличчя "оживив" бразильський експерт із графіки Сісеро Мораєс.

Що зробив Ехнатон для Єгипту. Джерело: Cicero Moraes/Pen News Що зробив Ехнатон для Єгипту. Джерело: Cicero Moraes/Pen News

Що зробив Ехнатон для Єгипту. Джерело: Cicero Moraes/Pen News Що зробив Ехнатон для Єгипту. Джерело: Cicero Moraes/Pen News

Процес реконструкції розпочався з цифрового відтворення черепа фараона на основі зображень і даних його мумії. Додаткові дані від живих людей також використовувалися для визначення можливих розмірів і положення його носа, вух, очей і губ.

Згідно з історичними даними, Аменхотеп III мав міцну статуру. Тому Мораєс і його команда використовували дані людей з високим індексом маси тіла. Порівняно з іншими проектами з реконструкції обличчя фараонів, у яких брав участь Мораєс, цей був найповнішим, адже дослідники також моделювали одяг та аксесуари.

За словами археолога Майкла Хабіхта з Університету Фліндерса в Австралії, Аменхотеп III зовсім не був схожий на фараона, зображеного на стародавніх статуях. Він мав спокійне обличчя, що не дивно для людини, яка жила в період найбільшого економічного процвітання Єгипту.

Однак, попри те, що він був одним із найвеличніших правителів стародавнього Єгипту, його зріст становив лише 156 сантиметрів, що робить його одним із найменших фараонів, чиї мумії збереглися. Цей невеликий зріст не відображається в мистецтві, адже фараон відомий своїми гігантськими статуями.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки років єгипетським пірамідам насправді.

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