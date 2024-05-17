Это был самый богатый человек в мире: воссоздано лицо Аменхотепа III (фото и видео)

Аменхотеп III, считающийся одним из величайших фараонов в истории, правил Египтом в период небывалого процветания и могущества. Он известен не только своими многочисленными сохранившимися статуями, но и тем, что его лицо никогда не было реконструировано до сих пор.

Девятый фараон 18-й династии Древнего Египта, Аменхотеп III, правил на пике могущества империи. Его чтили как живого бога, а имя его означало "Амон доволен", ведь он утверждал, что сам бог Амон был его настоящим отцом, пишет Science Times.

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Археологи считают его одним из богатейших людей в истории. Исследования 1970-х годов описывали его как больного, дородного и малоподвижного лысого мужчину, страдавшего проблемами с зубами в последние годы жизни. Также ходят слухи, что у него были сотни иностранных женщин в гареме, а его мумия была полностью покрыта сусальным золотом, делая его похожим на статую бога.

После смерти Аменхотепа III наследником стал его сын Аменхотеп IV, отошедший от культа Амона, провозгласив бога солнца Атона главным божеством Египта. Он сменил свое имя на Эхнатон и перенес столицу в новый город, посвященный Атону. Однако его сын Тутанхатон восстановил культ Амона и сменил свое имя на Тутанхамон.

Восстановление лица Аменхотепа III

Впервые за 3400 лет многонациональная команда исследователей смогла воспроизвести подлинный облик Аменхотепа III, используя данные из его черепа. Его лицо "оживил" бразильский эксперт по графике Сисеро Мораес.

Что сделал Эхнатон для Египта. Источник: Cicero Moraes/Pen News

Что сделал Эхнатон для Египта. Источник: Cicero Moraes/Pen News

Процесс реконструкции начался с цифрового воспроизведения черепа фараона на основе изображений и данных его мумии. Дополнительные данные от живых людей также использовались для определения возможных размеров и положения его носа, ушей, глаз и губ.

Согласно историческим данным, Аменхотеп III имел крепкое телосложение. Поэтому Мораес и его команда использовали данные людей с высоким индексом массы тела. По сравнению с другими проектами по реконструкции лица фараонов, в которых принимал участие Мораес, это было наиболее полно, ведь исследователи также моделировали одежду и аксессуары.

По словам археолога Майкла Хабихта из Университета Флиндерса в Австралии, Аменхотеп III совсем не походил на фараона, изображенного на древних статуях. У него было спокойное лицо, что не удивительно для человека, жившего в период наибольшего экономического процветания Египта.

Однако, несмотря на то, что он был одним из величайших правителей древнего Египта, его рост составил всего 156 сантиметров, что делает его одним из самых маленьких фараонов, чьи мумии сохранились. Этот небольшой рост не отражается в искусстве, ведь фараон известен своими гигантскими изваяниями.

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