Цих комах в саду та на городі чіпати не можна: вони лише допомагають

Не всі комахи, що повзають по рослинах у нашому саду є шкідниками. Деякі з них навіть корисні, адже здатні боротися зі шкідниками.

Пропонуємо дізнатися про 5 комах, які допоможуть вам у боротьбі зі шкідниками:

1. М'якотілка (жук-пожежник) – цей жук має великі розміри та яскраве забарвлення, тому його часто плутають зі шкідником. Насправді жук-пожежник – хижак, який харчується гусеницями, слимаками та равликами. Він може навіть проникати під кору дерев у пошуках здобичі.

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2. Жужелиця – цей великий чорний жук з потужними щелепами поїдає гусениць, слимаків, равликів та інших шкідників. За сезон жужелиця може знищити до 300 шкідників. Ці жуки полюють вночі, тому ви можете їх не помічати. Як залучити: Зробіть у саду притулок з листя та невеликих купок каміння.

3. Мурашиний лев – ця корисна комаха активно бореться з попелицею. Як дорослі леви, так і їхні личинки харчуються цим шкідником. Ці комахи віддають перевагу ділянкам з рясним цвітінням.

4. Стеторус – цього маленького жука (1-1,5 мм) важко помітити, але він робить дуже важливу роботу. Стеторус активно харчується павутинним кліщем, знищуючи його за кілька днів.

5. Сонечко – цей яскравий жучок знайомий всім садівникам. Божа корівка – хижак, який харчується попелицею, кліщами, мідяницею та щитівкою. Доросла особина з'їдає близько 150 комах на день, а ненажерливі личинки – у 10 разів більше.

Як залучити: Посадіть на ділянці нігтики (календулу), кінзу, кмин, кріп, пеларгонію, маргаритки.

Ці комахи – ваші союзники у боротьбі зі шкідниками. Замість того, щоб їх знищувати, оберігайте їх та створюйте умови для їхнього життя на вашій ділянці.

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