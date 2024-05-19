Этих насекомых в саду и огороде трогать нельзя: они только помогают

Не все насекомые, ползающие по растениям в нашем саду, являются вредителями. Некоторые даже полезны, ведь способны бороться с вредителями.

Предлагаем узнать о 5 насекомых, которые помогут вам в борьбе с вредителями:

1. Жук-пожарник – этот жук имеет большие размеры и яркую окраску, поэтому его часто путают с вредителем. На самом деле этот жук – хищник, питающийся гусеницами, улитками и улитками. Он может даже проникать под кору деревьев в поисках добычи.

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2. Жужелица – этот большой черный жук с мощными челюстями поедает гусениц, улиток, улиток и других вредителей. За сезон жужелица может уничтожить до 300 вредителей. Эти жуки охотятся ночью, поэтому вы можете их не замечать. Как привлечь: Сделайте в саду приют из листьев и небольших кучек камней.

3. Львиный лев – это полезное насекомое активно борется с тлей. Как взрослые львы, так и их личинки питаются этим вредителем. Эти насекомые предпочитают участки с обильным цветением.

4. Стеторус – этого маленького жука (1-1,5 мм) трудно заметить, но он делает очень важную работу. Стеторус активно питается паутинным клещом, уничтожая его через несколько дней.

5. Божья коровка – этот яркий жучок знаком всем садоводам. Божья коровка – хищник, питающийся тлей, клещами, медяницей и щитовкой. Взрослая особь съедает около 150 насекомых в день, а прожорливые личинки – в 10 раз больше.

Как привлечь: Посадите на участке ноготки (календулу), кинзу, тмин, укроп, пеларгонию, маргаритку.

Эти насекомые – ваши союзники в борьбе с вредителями. Вместо того чтобы их уничтожать, оберегайте их и создавайте условия для их жизни на вашем участке.

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