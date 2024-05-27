Ці знаки зодіаку будуть найбільш мовчазними на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Лева, Діви, Терезів, Скорпіона та Стрільця. Вплив Меркурія у знаку Лева призведе до помітних змін у стилях спілкування різних знаків зодіаку.

Лев

Під час планетарного входження Меркурія у знак Лева люди, народжені під цим знаком, цього тижня можуть відчути себе більш стриманими та зануреними у себе. Вони можуть віддати перевагу слуханню, а не вступати в розлогі розмови, ретельно і вдумливо підбираючи слова.

Діва

Коли Меркурій входить у знак Лева, люди зі знаком Діви також можуть відчути, що віддають перевагу спокійному спогляданню жвавої розмови. Вони можуть стати більш зосередженими на собі, цінувати самоаналіз та роздуми, будучи при цьому більш зваженими у спілкуванні.

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Терези

Коли Меркурій входить у знак Лева, люди зі знаком Терезів можуть відчути, що стають більш стриманими та задумливими. Цей вплив може призвести до зменшення їхньої зовнішньої експресії, оскільки вони спостерігають та засвоюють свої думки, перш ніж ділитися ними з іншими.

Скорпіон

З переходом Меркурія у знак Лева Скорпіони можуть демонструвати більш стриману та інтроспективну поведінку. Вони будуть віддавати перевагу тихому спогляданню і самоті, оскільки вони внутрішньо обробляють свої думки та емоції.

Стрілець

Коли Меркурій входить у знак Лева, люди, народжені під знаком Стрільця, можуть відчути зрушення більш інтроспективного і стриманого стилю спілкування. У цей період Стрільці можуть цінувати тишу та самоаналіз, оскільки вони обробляють свої думки та емоції внутрішньо.

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