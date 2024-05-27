Эти знаки зодиака будут наиболее молчаливыми на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Льва, Девы, Весов, Скорпиона и Стрельца. Влияние Меркурия в знаке Льва приведет к заметным изменениям в стилях общения разных знаков зодиака.

Лев

Во время планетарного вхождения Меркурия в знак Льва люди, рожденные под этим знаком, на этой неделе могут почувствовать себя более сдержанными и погруженными в себя. Они могут предпочесть слушать, а не вступать в пространные разговоры, тщательно и вдумчиво подбирая слова.

Дева

Когда Меркурий входит в знак Льва, люди со знаком Девы также могут почувствовать, что предпочитают спокойное созерцание оживленному разговору. Они могут стать более сосредоточенными на себе, ценить самоанализ и размышления, будучи при этом более взвешенными в общении.

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Весы

Когда Меркурий входит в знак Льва, люди со знаком Весов могут почувствовать, что становятся более сдержанными и задумчивыми. Это влияние может привести к уменьшению их внешней экспрессии, поскольку они наблюдают и усваивают свои мысли, прежде чем делиться ими с другими.

Скорпион

С переходом Меркурия в знак Льва Скорпионы могут демонстрировать более сдержанное и интроспективное поведение. Они будут предпочитать тихое созерцание и уединение, поскольку они внутренне обрабатывают свои мысли и эмоции.

Стрелец

Когда Меркурий входит в знак Льва, люди, рожденные под знаком Стрельца, могут почувствовать сдвиг в сторону более интроспективного и сдержанного стиля общения. В этот период Стрельцы могут ценить тишину и самоанализ, поскольку они обрабатывают свои мысли и эмоции внутренне.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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