Ці квіти не пізно посадити у червні: названі однорічні та багаторічні рослини

Червень – це сповнений роботи місяць для садівників. У цей час підживлюють, обрізають та обприскують рослини, які були висаджені раніше. Однак, навіть у червні можна поповнити свої клумби яскравими фарбами, адже саме настає час для теплолюбних квітів, які не бояться заморозків.

Портал "Фермер" розповів, які рослини можна сміливо висаджувати у відкритий ґрунт у перший місяць літа.

Які квіти можна садити у червні

У червні ще є час для посіву насіння однорічних рослин, які швидко ростуть і довго квітнуть, щоб вони цвіли з липня до настання заморозків. До таких рослин належать космеї, низькорослі чорнобривці, календула, настурція, аліссум, годеція, лаватера та інші. Також можна висіяти дворічники, які зацвітуть наступного року, наприклад, турецьку гвоздику та віоли.

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Які багаторічні квіти можна посіяти

З квітів для посіву в червні вибирають дворічники та багаторічники:

люпин;

клематис маньчжурський;

гвоздику;

ліхніс корончастий;

мальву;

наперстянку;

дзвіночок середній;

астру альпійську.

Які квіти можна садити у ґрунт

Квіти, які можна садити в червні у відкритий ґрунт насінням:

Однорічні:

фіалки;

чорнобривці;

календула;

мишачий горошок;

настурція;

айстра;

декоративний гарбуз.

Дворічні:

гвоздика;

маргаритки;

віола;

дзвіночок;

наперстянка.

Багаторічні:

жоржини;

гладіолуси;

півонії;

конюшина;

ромашка;

люпин.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, які квіти не вимагають ретельного догляду.

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