Які види квітів не варто садити біля овочів, щоб не зіпсувати врожай

Правильний вибір квітів для вашого городу може не лише прикрасити його, але й допомогти захистити врожай, сприяючи гармонійному росту та розвитку овочевих культур.

Однак, деякі квіти не рекомендується садити біля овочів, адже вони можуть конкурувати з ними за ресурси, бути несумісними з певними ґрунтовими умовами або навіть залучати шкідників. Ось декілька з них, яких краще уникати у вашому овочевому саду, про які пише noviydoctor.com.

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1. Чорнобривці (Tagetes):

Хоча чорнобривці часто використовуються для відлякування шкідників, таких як нематоди, вони можуть негативно впливати на деякі овочі, особливо якщо займають багато місця і конкурують за воду та поживні речовини.

2. Дельфініум (Delphinium):

Ці квіти потребують багато поживних речовин і можуть конкурувати з овочами за них у ґрунті. Крім того, вони можуть бути токсичними для деяких рослин.

3. Гладіолуси (Gladiolus):

Гладіолуси можуть залучати трипсів, які шкодять овочам. Їхні високі стебла також створюють тінь, що небажана для багатьох овочевих культур, які потребують багато сонця.

4. Іриси (Iris):

Іриси мають великі кореневища, які можуть витісняти коріння овочів. Вони також люблять вологі умови, що не завжди підходить для всіх овочевих культур.

5. Лілії (Lilium):

Лілії можуть конкурувати з овочами за простір і поживні речовини. Їхні високі стебла також можуть затіняти нижчі рослини, обмежуючи їх доступ до світла.

Важливо пам'ятати:

Деякі квіти мають потужні кореневі системи, які конкурують з овочами за воду та поживні речовини. Переконайтеся, що всім рослинам вистачає простору і поживних речовин.

Частина квітів виділяє хімічні речовини, які можуть пригнічувати ріст інших рослин. Перевірте сумісність рослин перед посадкою.

Високі квіти можуть створювати тінь, яка небажана для сонцелюбних овочів. Розташовуйте високі рослини так, щоб вони не затіняли овочі.

Щоб уникнути проблем, обирайте квіти, які добре сумісні з овочевими культурами.

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