Які види квітів не варто садити біля овочів, щоб не зіпсувати врожай
Правильний вибір квітів для вашого городу може не лише прикрасити його, але й допомогти захистити врожай, сприяючи гармонійному росту та розвитку овочевих культур.
Однак, деякі квіти не рекомендується садити біля овочів, адже вони можуть конкурувати з ними за ресурси, бути несумісними з певними ґрунтовими умовами або навіть залучати шкідників. Ось декілька з них, яких краще уникати у вашому овочевому саду, про які пише noviydoctor.com.
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1. Чорнобривці (Tagetes):
Хоча чорнобривці часто використовуються для відлякування шкідників, таких як нематоди, вони можуть негативно впливати на деякі овочі, особливо якщо займають багато місця і конкурують за воду та поживні речовини.
2. Дельфініум (Delphinium):
Ці квіти потребують багато поживних речовин і можуть конкурувати з овочами за них у ґрунті. Крім того, вони можуть бути токсичними для деяких рослин.
3. Гладіолуси (Gladiolus):
Гладіолуси можуть залучати трипсів, які шкодять овочам. Їхні високі стебла також створюють тінь, що небажана для багатьох овочевих культур, які потребують багато сонця.
4. Іриси (Iris):
Іриси мають великі кореневища, які можуть витісняти коріння овочів. Вони також люблять вологі умови, що не завжди підходить для всіх овочевих культур.
5. Лілії (Lilium):
Лілії можуть конкурувати з овочами за простір і поживні речовини. Їхні високі стебла також можуть затіняти нижчі рослини, обмежуючи їх доступ до світла.
Важливо пам'ятати:
- Деякі квіти мають потужні кореневі системи, які конкурують з овочами за воду та поживні речовини. Переконайтеся, що всім рослинам вистачає простору і поживних речовин.
- Частина квітів виділяє хімічні речовини, які можуть пригнічувати ріст інших рослин. Перевірте сумісність рослин перед посадкою.
- Високі квіти можуть створювати тінь, яка небажана для сонцелюбних овочів. Розташовуйте високі рослини так, щоб вони не затіняли овочі.
Щоб уникнути проблем, обирайте квіти, які добре сумісні з овочевими культурами.
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