Ці уживані авто не варто купувати навіть задешево: експерт назвав ризики

Експерт підкреслив небажаність покупки деяких популярних вживаних автомобілів. Зокрема, Джим Старлінг застерігає від придбання трьох моделей, які відзначаються ненадійністю, включаючи Land Rover Discovery Sport та Peugeot 2008 другого покоління.

У своєму відео на каналі DefinitelyNotAGuru на YouTube він проаналізував дослідження надійності машин, проведене журналом WhatCar. За результатами дослідження, серед популярних тьох автомобілів, яких краще уникати при купівлі вживаних, виявилися Land Rover Discovery Sport та Peugeot 2008 другого покоління.

За словами експерта, проблеми з цими моделями виявляються дуже часто, особливо у порівнянні з іншими.

Читайте також: Ці автівки мають вигляд, який значно перевищує їхню ціну

"Це дивує, оскільки майже половина власників повідомили про проблеми. Land Rover покриває 34% витрат на ремонт, але 20% власників отримали рахунки від 600 до 1 800 доларів, а ще 21% довелося витратити на ремонт понад 1 800 доларів", - зазначено в ролику.

Щодо Peugeot 2008 другого покоління, експерт також відзначив проблеми, які стикаються багато власників цієї моделі.

"На другому місці - Peugeot 2008, випускали з 2013 по 2019 рік. Його надійність оцінюється в 50,6%. Вартість ремонту була покрита Peugeot у 22% випадків. Основними проблемами тут були вихлопні труби, підвіска, а також кілька проблем з акумуляторами, електрикою, двигуном і паливною системою", - зазначив експерт.

Найбільш ненадійною моделлю у дослідженні виявився Land Rover Discovery попереднього покоління.

"47,8% надійності - більшість власників, що відповіли на запитання, мали проблеми. Ця модель вже давно на ринку, але навіть зі значними поліпшеннями. Двигун і підвіска - основні проблеми, за ними йдуть несправності акумулятора, гальм, електрики та паливної системи", - додав він.

Нагадаємо, раніше експерти назвали найдешевші в обслуговуванні марки автомобілів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!