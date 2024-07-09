Елементарна помилка в догляді за гортензією залишить її без квітів: попередження від садівників

Гортензії витривалі та можуть витримувати багато умов, однак важливо звернути увагу на сорт. Для нових рослин експерти радять поливати їх протягом першого вегетаційного періоду з весни до літа, коли не було дощу протягом семи-десяти днів.

Навіть дорослим рослинам буде корисно поливати під час посушливих періодів, а також мульчувати для збереження вологи. Про це повідомляє Express.co.uk.

Після посадки гортензії рекомендується підгодувати загальним добривом. Однак, на думку експертів, регулярна підгодівля рослин, які вже зросли, не потрібна.

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Фактично, занадто багато підгодівлі може призвести до росту листя і зменшення квітів. Занадто багато добрива також може підвищити ризик пошкодження гортензії морозом, який може вбити рослину.

Стрес через посуху також може спричинити цю проблему, тому мульчування може бути більш корисним. Інші способи допомогти гортензіям процвітати з року в рік включають обрізку, але коли це робити, залежить від наявного сорту.

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