Элементарная ошибка в уходе за гортензией оставит ее без цветов: предупреждение от садоводов

Гортензии выносливы и могут выдерживать много условий, однако важно обратить внимание на сорт. Для новых растений эксперты советуют поливать их в первый вегетационный период с весны до лета, когда не было дождя в течение семи-десяти дней.

Даже взрослым растениям будет полезно поливать во время засушливых периодов, а также мульчировать для влаги. Об этом сообщает Express.co.uk.

После посадки гортензии рекомендуется подкормить общим удобрением. Однако, по мнению экспертов, регулярная подкормка уже выросших растений не нужна.

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Фактически, слишком много подкормок может привести к росту листьев и уменьшению цветов. Слишком много удобрений может повысить риск повреждения гортензии морозом, который может убить растение.

Стресс из-за засухи также может привести к этой проблеме, поэтому мульчирование может быть более полезным. Другие способы помочь гортензиям преуспевать из года в год включают обрезку, но когда это делать, зависит от имеющегося сорта.

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