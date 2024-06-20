Експерти назвали два способи, як визначити, коли час поливати квіти у підвісних кошиках

Підвісні кошики є популярним доповненням саду в літні місяці, але вони можуть бути вразливими до високих температур або вітру. Зокрема, це висушує ґрунт.

Як правило, підвісні кошики слід поливати один або два рази на день – залежно від того, наскільки сонячно, тепло чи вітряно. Однак експерти навели два прості способи визначити, коли варто поливати рослини у таких кошиках, повідомляє Express.co.uk.

Один з методів – підняти горщик знизу. Якщо він легкий, йому, ймовірно, потрібна вода. Крім того, ви можете перевірити ґрунт, щоб побачити, чи він сухий на дотик.

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Інший спосіб перевірки – занурити палець у ґрунт, і якщо він сухий на глибині декілька сантиметрів, тоді потрібно полити. Якщо температура перевищує 25 °C і підвісний кошик розташований на сонячному місці, його, швидше за все, потрібно буде поливати двічі на день.

Поливаючи підвісний кошик, дочекайтеся коли вода витікатиме з дренажних отворів. Це означає, що вся коренева грудка отримала належне зволоження.

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