Рожеві гортензії стануть блакитного кольору, якщо підгодувати їх цим добривом: поради садівників

Багато гортензій трохи змінять колір під час пересадки через адаптацію до нового ґрунту. Однак цей ефект можна значно посилити.

Ці квіти можуть змінювати колір залежно від кількості алюмінію, який поглинають із ґрунту. Високий вміст алюмінію в ґрунті та кислий рН ґрунту створять бажані яскраво-сині або фіолетові квіти, повідомляє Express.co.uk.

Якщо в ґрунті менше алюмінію, це створить варіацію рожевого цвітіння. Однак не всі види гортензії змінюють колір. Білі не змінюють, а деякі сорти виведені для певної колірної палітри.

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Перше, що потрібно зробити – це перевірити pH ґрунту. Кислий ґрунт (нижчий pH) дасть сині квіти, а лужний (вищий pH) дасть рожеві квіти.

Достатньо щомісяця додавати в землю використану кавову гущу та поливати рясно водою, щоб квіти змінили колір на блакитний. Також можна використовувати апельсинову шкірку, яєчну шкаралупу або торф.

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