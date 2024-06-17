Розовые гортензии станут голубого цвета, если подкормить их этим удобрением: советы садоводов

Многие гортензии немного изменят цвет при пересадке из-за адаптации к новой почве. Однако этот эффект можно значительно усилить.

Эти цветы могут изменять цвет в зависимости от количества поглощаемого из почвы алюминия. Высокое содержание алюминия в почве и кислый рН грунта создадут желаемые ярко-синие или фиолетовые цветы, сообщает Express.co.uk.

Если в почве меньше алюминия, это создаст вариацию розового цветения. Однако не все виды гортензии изменяют цвет. Белые не изменяют, а некоторые сорта выведены для определенной цветовой палитры.

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Первое, что нужно сделать – это проверить pH почвы. Кислая почва (низший pH) даст синие цветы, а щелочная (высший pH) даст розовые цветы.

Достаточно ежемесячно добавлять в землю кофейную гущу и поливать обильно водой, чтобы цветы изменили цвет на голубой. Также можно использовать апельсиновую кожуру, яичную скорлупу или торф.

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