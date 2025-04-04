Древній портал чи природне явище: вчені пояснили походження 'Зоряних воріт' поблизу пірамід у Єгипті

У пустелі неподалік від пірамід Гізи користувачі Google Maps помітили загадковий комплекс у формі підкови, оточений дивними спорудами.

Про це повідомляє видання Dailymail.

Координати об’єкта (29°54'23"N 31°08'02"E) не мають офіційного позначення, що породило численні припущення. Деякі ентузіасти вважають його "Зоряними воротами", а інші – секретною військовою базою.

Одні теоретики вбачають у цьому місці залишки давньої пастки або навіть уламки космічного корабля, тоді як частина дослідників припускає, що це сучасний військовий комплекс.

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Ця структура розташована всього за 24 хвилини їзди від Великої піраміди, що викликало інтерес серед шукачів таємниць, які закликають ретельно її дослідити. Водночас історики нагадують, що в Єгипті існує багато подібних споруд, зведених у XX столітті для потреб протиповітряної оборони.

Це не вперше, коли дивні об’єкти, помічені на Google Maps, привертають увагу користувачів і стають вірусними. У 2016 році ще один таємничий комплекс, що складався з гострокутних будівель та круглих структур, спричинив хвилю припущень про можливу "базу НЛО".

Єгипет завжди був у центрі конспірологічних теорій, особливо щодо походження пірамід. Одна з найпопулярніших гіпотез стверджує, що ці величні споруди збудували прибульці. Нагадаємо, у 2020 році Ілон Маск спровокував гучну дискусію, заявивши, що піраміди мають інопланетне походження. Його слова викликали різку реакцію з боку єгипетської влади та археологів.

Раніше ми розповідали, що на території Єгипту виявили гробницю фараона віком 3600 років.

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