Давні люди почали користуватися вогнем значно раніше, ніж вважалося: вчені зробили вражаюче відкриття (фото)

Нове археологічне відкриття в Південній Африці може суттєво змінити уявлення науковців про те, коли предки сучасної людини почали використовувати вогонь. Дослідники знайшли докази, які свідчать, що це сталося значно раніше, ніж вважалося досі.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на міжнародну групу вчених, яка проводила дослідження в печері Вондерверк. За їхніми оцінками, гомініни могли користуватися вогнем ще близько 1,79 мільйона років тому, що відсуває відомі часові межі на сотні тисяч років у минуле.

Печера Вондерверк, розташована в пустелі Калахарі, вже давно відома археологам. Раніше саме тут були знайдені найдавніші свідчення використання вогню віком приблизно один мільйон років. Проте нове дослідження, результати якого опублікували в журналі PLOS One, дозволило переглянути ці висновки.

Під час роботи вчені застосували сучасний метод аналізу, який допоміг виявити сліди термічного впливу на скам'янілі кістки. Ознаки горіння знайшли майже за 30 метрів від входу до печери — на такій відстані природні пожежі не могли залишити подібних слідів. Крім того, археологи виявили обпалені кістки тварин. На думку дослідників, це свідчить, що стародавні люди приносили вогонь усередину печери та підтримували його протягом певного часу.

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Водночас науковці наголошують, що ці результати не означають, ніби гомініни вже вміли самостійно добувати вогонь. Найімовірніше, вони використовували полум'я, яке виникало природним шляхом — після ударів блискавки або природних пожеж, — переносили його до свого житла та підтримували.

Фахівці Єврейського університету в Єрусалимі зазначають, що контроль над вогнем став одним із ключових етапів розвитку людства. Він забезпечував тепло, захист від хижаків, освітлення, а згодом відкрив можливість термічної обробки їжі. При цьому визначити точний момент, коли люди вперше почали регулярно використовувати вогонь, досі залишається одним із найскладніших завдань археології.

Співавторка дослідження Ліора Кольська-Горовіц із Національних колекцій природничої історії Єврейського університету пояснила, що залишки давніх вогнищ надзвичайно важко ідентифікувати через їхній вік і стан збереження.

За її словами, нова методика відкриває більше можливостей для пошуку слідів давнього горіння та підтверджує, що вогонь неодноразово використовували в глибині печери Вондерверк. Дослідниця також зазначила, що отримані результати свідчать: ранні представники людського роду не лише спостерігали за природними пожежами, а вже вміли використовувати вогонь у своєму повсякденному житті.

Видання також нагадує, що це відкриття з'явилося невдовзі після іншого важливого дослідження. У 2025 році археологи повідомили про знахідку в англійському Барнгемі, де, за їхніми висновками, були виявлені найдавніші свідчення самостійного добування вогню людьми, датовані приблизно 400 тисячами років. До цього найдавнішими доказами навмисного розпалювання вогню вважалися знахідки у північній Франції віком близько 50 тисяч років.

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