Древні люди використовували отруйні стріли ще 60 тисяч років тому: як про це дізнались (фото)

Вчені виявили прямі докази того, що мисливці-збирачі в Південній Африці застосовували рослинні отрути на кам'яних наконечниках стріл уже 60 000 років тому. Це відкриття відсуває дату появи складних мисливських технологій більш ніж на 50 000 років у минуле та свідчить про високий рівень технічних знань і планування у наших предків.

Дослідження проводилося міжнародною командою археологів із Південної Африки та Швеції. Вони проаналізували 10 кварцових наконечників стріл (мікролітів), знайдених ще у 1985 році в скельному укритті Умлатузана (Umhlatuzana Rock Shelter) у провінції Квазулу-Наталь. Ці артефакти походять із шару осаду, датованого приблизно 60 000 років тому. Про це пише IFLScience.

За допомогою мікрохімічного та біомолекулярного аналізу на п'яти наконечниках виявили залишки токсичних алкалоїдів бупандрину (buphandrine) та епібупандрину (epibuphanisine). Ці речовини виробляє рослина Boophone disticha, відома в регіоні як гіфбол (gifbol, "отруйна цибулина"). Ця рослина й досі використовується традиційними мисливцями Південної Африки для отруєння стріл.

Професорка Марліз Ломбард (Marlize Lombard) з Університету Йоганнесбурга зазначила: "Я була дещо здивована, коли ми виявили ту саму отруту гіфболу на п'яти наконечниках стріл. Це підтверджує безперервність традиції: той самий токсин знайшли також на етноісторичних стрілах XVIII століття, зібраних у Південній Африці".

Для порівняння дослідники проаналізували отруту з сучасних зразків Boophone disticha та історичних стріл — хімічні сигнатури повністю збіглися.

До цього відкриття найстаріші підтверджені приклади отруєної зброї датувалися лише 6700 роками (печера Крюгер, Південна Африка) та 4000 роками (Єгипет). Знахідка в Умлатузані — це перші прямі докази використання отрути на стрілах у середньому кам'яному віці.

Отруйні стріли не були призначені для миттєвого вбивства. Невеликі кварцові наконечники спеціально формувалися так, щоб відламуватися після удару та залишатися в тілі тварини. Повільно діючий токсин викликав параліч і смерть протягом годин чи днів. Мисливці могли довго переслідувати поранену здобич — антилоп, зебр чи навіть жирафів — витрачаючи менше сил і часу.

Професор Свен Ісакссон (Sven Isaksson) зі Стокгольмського університету пояснює: "Отрута значно полегшувала полювання, скорочуючи необхідність тривалого переслідування. Це вимагало глибокого розуміння ботаніки, планування та причинно-наслідкових зв’язків".

Професорка Ломбард додає: "Ці мисливці 60 000 років тому не сильно відрізнялися від нас у технічних можливостях. Вони не просто винайшли лук і стрілу набагато раніше, ніж вважалося, а й опанували хімію природи для підвищення ефективності полювання".

Відкриття опубліковано в журналі Science Advances (2026) і вважається одним із найважливіших у вивченні когнітивних здібностей ранніх Homo sapiens. Воно підтверджує, що складні технології та абстрактне мислення з'явилися значно раніше, ніж припускали вчені.

