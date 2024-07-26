Домашні булочки Бао: найкращий рецепт

Азійська кухня відома своїми насиченими смаками і незвичайними стравами, які здатні здивувати навіть найдосвідченіших гурманів. Однією з таких страв є булочки Бао.

Давайте приготуємо цю смакоту разом!

Інгредієнти для тіста:

• Молоко тепле — 100 мл;

• Вода тепла — 100 мл;

• Цукор — 1 ч.л;

• Сіль — ½ ч.л;

• Дріжджі — 1 ст.л;

• Борошно — 400-450 г;

• Олія.

Для начинки:

• Яловичина — 300 г;

• Цибуля синя — ½ шт;

• Перець солодкий — 100 г;

• Соєвий соус — 3 ст.л;

• Томатна паста — 1 ст.л;

• Кунжут — 10 г;

• Петрушка.

Спосіб приготування:

1. Змішати всі інгредієнти для тіста, окрім олії і замісити тісто.

2. В глибоку миску на дно влити трохи олії, покласти тісто, і зверху теж змастити олією.

3. Накрити харчовою плівкою і відправити в холодильник, щоб підійшло.

4. Розкачати тісто, вирізати кола, як на відео. Змастити олією, згорнути вдвоє і всередину покласти невеличкий шматок пергаменту.

5. Готувати на пергаменті в пароварці протягом 15-20 хв, до готовності.

6. Яловичину нарізати невеликими шматочками та обсмажити.

7. Додати цибулю, перець, та смажити ще кілька хвилин.

8. Додати соєвий соус, томат, кунжут і довести до готовності.

9. Начинити булочки, прикрасити і подавати гарячими.

Зберігайте, щоб в будь-який момент готувати корейську смакоту в себе вдома.