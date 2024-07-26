Домашні булочки Бао: найкращий рецепт
Азійська кухня відома своїми насиченими смаками і незвичайними стравами, які здатні здивувати навіть найдосвідченіших гурманів. Однією з таких страв є булочки Бао.
Давайте приготуємо цю смакоту разом!
Інгредієнти для тіста:
• Молоко тепле — 100 мл;
• Вода тепла — 100 мл;
• Цукор — 1 ч.л;
• Сіль — ½ ч.л;
• Дріжджі — 1 ст.л;
• Борошно — 400-450 г;
• Олія.
Для начинки:
• Яловичина — 300 г;
• Цибуля синя — ½ шт;
• Перець солодкий — 100 г;
• Соєвий соус — 3 ст.л;
• Томатна паста — 1 ст.л;
• Кунжут — 10 г;
• Петрушка.
Спосіб приготування:
1. Змішати всі інгредієнти для тіста, окрім олії і замісити тісто.
2. В глибоку миску на дно влити трохи олії, покласти тісто, і зверху теж змастити олією.
3. Накрити харчовою плівкою і відправити в холодильник, щоб підійшло.
4. Розкачати тісто, вирізати кола, як на відео. Змастити олією, згорнути вдвоє і всередину покласти невеличкий шматок пергаменту.
5. Готувати на пергаменті в пароварці протягом 15-20 хв, до готовності.
6. Яловичину нарізати невеликими шматочками та обсмажити.
7. Додати цибулю, перець, та смажити ще кілька хвилин.
8. Додати соєвий соус, томат, кунжут і довести до готовності.
9. Начинити булочки, прикрасити і подавати гарячими.
Зберігайте, щоб в будь-який момент готувати корейську смакоту в себе вдома.