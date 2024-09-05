русский
Рецепти

Домашні будуть у захваті: рецепт маринованих помідорів "під снігом"

Ціхоцька Марія

Домашні будуть у захваті: рецепт маринованих помідорів 'під снігом'
Така закуска стане чудовим доповненням до будь-якої страви

Це класичний рецепт маринованих помідорів з великою кількістю часнику, який створює ефект "снігу" в банці. Така закуска стане чудовим доповненням до будь-якої страви. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

  • Помідори: 1 кг
  • Часник: 100 г
  • Для маринаду на 1 літр води:
  • Цукор: 4 столові ложки
  • Сіль: 2 столові ложки
  • Оцет 9%: 80 мл
  • Лавровий лист: 6 шт.
  • Перець чорний горошком: 8 шт.
  • Перець духмяний горошком: 6 шт.

Вас також зацікавить: За рецептом бабусі: як засолити огірки на зиму, щоб вони не стали м'якими та слизькими

Покрокова інструкція:

  1. Помідори ретельно вимити. Часник очистити і натерти на дрібній тертці.
  2. Стерилізувати банки зручним для вас способом (в духовці, мікрохвильовій печі або над парою). Кришки також простерилізувати.
  3. На дно стерилізованої банки покласти по кілька лаврових листків і горошин перцю.Щільно укласти помідори в банки.Рівномірно розподілити натертий часник по банках, створюючи ефект "снігу".
  4. Залити банки з помідорами окропом доверху.Накрити кришками і залишити на 15-20 хвилин.
  5. Злити воду з банок у каструлю.Додати цукор, сіль, оцет і довести до кипіння.
  6. Залити гарячим маринадом банки з помідорами і часником.Закрутити стерилізованими кришками.Перевернути банки догори дном, укутати ковдрою і залишити до повного остигання.

Ще раніше ми повідомляли, як приготувати борщову заправку на зиму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Рецепт