rus
Українська
Рецепты

Домашние будут в восторге: рецепт маринованных помидоров "под снегом"

Цихоцкая Мария

Домашние будут в восторге: рецепт маринованных помидоров 'под снегом'
Такая закуска станет отличным дополнением к любому блюду.

Это классический рецепт маринованных помидоров с большим количеством чеснока, который создает эффект "снега" в банке. Такая закуска станет отличным дополнением к любому блюду. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

  • Помидоры: 1 кг
  • Чеснок: 100 г
  • Для маринада на 1 литр воды:
  • Сахар: 4 столовые ложки
  • Соль: 2 столовые ложки
  • Уксус 9%: 80 мл
  • Лавровый лист: 6 шт.
  • Перец черный горошком: 8 шт.
  • Перец душистый горошком: 6 шт.

Вас также заинтересует: По рецепту бабушки: как засолить огурцы на зиму, чтобы они не стали мягкими и скользкими

Пошаговая инструкция:

  1. Помидоры тщательно вымыть. Чеснок очистить и натереть на мелкой терке.
  2. Стерилизовать банки удобным для вас способом (в духовке, микроволновке или над паром). Крышки также простерилизованы.
  3. На дно стерилизованной банки положить по несколько лавровых листков и горошин перца. Плотно уложить помидоры в банки. Равномерно распределить натертый чеснок по банкам, создавая эффект "снега".
  4. Залить банки с помидорами кипятком вверх. Накрыть крышками и оставить на 15-20 минут.
  5. Слить воду из банок в кастрюлю. Добавить сахар, соль, уксус и довести до кипения.
  6. Залить горячим маринадом банки с помидорами и чесноком. Закрутить стерилизованными крышками. Перевернуть банки вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания.

Еще раньше мы сообщали, как приготовить борщевую заправку на зиму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Рецепт