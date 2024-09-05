Домашні будуть у захваті: рецепт маринованих помідорів 'під снігом'

Це класичний рецепт маринованих помідорів з великою кількістю часнику, який створює ефект "снігу" в банці. Така закуска стане чудовим доповненням до будь-якої страви. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

Помідори: 1 кг

Часник: 100 г

Для маринаду на 1 літр води:

Цукор: 4 столові ложки

Сіль: 2 столові ложки

Оцет 9%: 80 мл

Лавровий лист: 6 шт.

Перець чорний горошком: 8 шт.

Перець духмяний горошком: 6 шт.

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Покрокова інструкція:

Помідори ретельно вимити. Часник очистити і натерти на дрібній тертці. Стерилізувати банки зручним для вас способом (в духовці, мікрохвильовій печі або над парою). Кришки також простерилізувати. На дно стерилізованої банки покласти по кілька лаврових листків і горошин перцю.Щільно укласти помідори в банки.Рівномірно розподілити натертий часник по банках, створюючи ефект "снігу". Залити банки з помідорами окропом доверху.Накрити кришками і залишити на 15-20 хвилин. Злити воду з банок у каструлю.Додати цукор, сіль, оцет і довести до кипіння. Залити гарячим маринадом банки з помідорами і часником.Закрутити стерилізованими кришками.Перевернути банки догори дном, укутати ковдрою і залишити до повного остигання.

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