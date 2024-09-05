Домашні будуть у захваті: рецепт маринованих помідорів "під снігом"
Це класичний рецепт маринованих помідорів з великою кількістю часнику, який створює ефект "снігу" в банці. Така закуска стане чудовим доповненням до будь-якої страви. Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- Помідори: 1 кг
- Часник: 100 г
- Для маринаду на 1 літр води:
- Цукор: 4 столові ложки
- Сіль: 2 столові ложки
- Оцет 9%: 80 мл
- Лавровий лист: 6 шт.
- Перець чорний горошком: 8 шт.
- Перець духмяний горошком: 6 шт.
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Покрокова інструкція:
- Помідори ретельно вимити. Часник очистити і натерти на дрібній тертці.
- Стерилізувати банки зручним для вас способом (в духовці, мікрохвильовій печі або над парою). Кришки також простерилізувати.
- На дно стерилізованої банки покласти по кілька лаврових листків і горошин перцю.Щільно укласти помідори в банки.Рівномірно розподілити натертий часник по банках, створюючи ефект "снігу".
- Залити банки з помідорами окропом доверху.Накрити кришками і залишити на 15-20 хвилин.
- Злити воду з банок у каструлю.Додати цукор, сіль, оцет і довести до кипіння.
- Залити гарячим маринадом банки з помідорами і часником.Закрутити стерилізованими кришками.Перевернути банки догори дном, укутати ковдрою і залишити до повного остигання.
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