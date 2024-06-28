Додайте трохи м'яти: як закрити смачний компот з вишень на зиму
Запашний компот з насиченим вишневим смаком та освіжаючою м'ятною ноткою – справжня знахідка для тих, хто любить консервувати. Приготування компоту з вишні та м'ятою не потребує багато часу та зусиль, а результат вас приємно здивує.
Це не просто смачний напій, а справжня вітамінна бомба. М'ята надає компоту неймовірної свіжості, чудово відтіняючи насичений смак вишні.
М'ята надає компоту неймовірної свіжості, чудово відтіняючи насичений смак вишні.
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Інгредієнти:
- Вишня - 2 кг
- Цукор - 50-70 г (на смак)
- Лимонна кислота - 1 ч. л.
- Вода - 2 л
- М'ята - 3-4 гілочки
Приготування:
Підготуйте банки. Ретельно вимийте банки та кришки з содою, простерилізуйте їх зручним для вас способом.
Обробіть м'яту. З гілочок м'яти обірвіть листочки та викладіть їх на дно банок.
Додайте помиту вишню у банки. Закип'ятіть воду та залийте ягоди з м'ятою доверху. Накрийте банки кришками й залиште настоюватися на 15-20 хвилин.
Приготуйте сироп. Злийте настій з банок у каструлю, додайте цукор і лимонну кислоту. Перемішайте, доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні 5-7 хвилин. Залийте готовий сироп назад у банки з ягодами, щільно закрийте кришками. Переверніть банки догори дном і залиште остигати під теплою ковдрою.
Для різноманітності смаку можна додати до компоту інші ягоди або фрукти, наприклад, малину, персики, абрикоси.
Зберігайте компот у прохолодному темному місці.
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