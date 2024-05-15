Для багатого врожаю: які добрива найкраще підходять огіркам
Щоб отримати багатий урожай огірків, важливо не лише правильно доглядати за рослинами, але й забезпечити їх необхідними поживними речовинами.
Досвідчені дачники рекомендують підживлювати огірки після висадки у відкритий ґрунт як органічними, так і мінеральними добривами. Дотримуючись цих порад з сайту theLime, ви зможете виростити здорові та рясно плідні огірки на своїй ділянці.
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Органічні добрива:
- Бананова шкірка: Багата калієм, який стимулює ріст і плодоношення огірків. Подрібніть шкірку банана, покладіть у лунку перед висадкою розсади та присипте ґрунтом.
- Кропива: Містить багато азоту, калію та інших мікроелементів. Приготуйте настій з кропиви, заповніть ним лунку перед висадкою розсади та дайте йому настоятися протягом 30 хвилин.
- Компост або перегній: Покращують структуру ґрунту та забезпечують рослини поживними речовинами. Додайте жменю компосту або перегною в лунку перед висадкою розсади.
Мінеральні добрива:
- Кісткове борошно: Містить фосфор, який необхідний для розвитку кореневої системи та плодоношення огірків. Додайте 1 ст. л. кісткового борошна в лунку перед висадкою розсади.
- Гранульований курячий послід: Містить азот, фосфор, калій та інші мікроелементи. Додайте 1 ст. л. гранульованого курячого посліду в лунку перед висадкою розсади.
- Сульфат калію: Стимулює ріст і плодоношення огірків. Додайте 1 ч. л. сульфату калію в лунку перед висадкою розсади.
- Суперфосфат: Покращує розвиток кореневої системи та плодоношення огірків. Додайте 0,5 ч. л. суперфосфату в лунку перед висадкою розсади.
- Азофоска: Містить азот, фосфор і калій, які необхідні для росту та розвитку огірків. Додайте 1 ч. л. азофоски в лунку перед висадкою розсади.
Важливо:
- Не перегодовуйте огірки добривами, адже це може призвести до бурхливого росту бадилля та зниження плодоношення.
- Дотримуйтесь інструкції щодо застосування добрив, щоб не завдати шкоди рослинам.
- Поєднуйте кореневі та позакореневі підживлення для кращого результату.
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