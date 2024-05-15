rus
Українська
Лайфхаки

Для богатого урожая: какие удобрения лучше всего подходят огурцам

Игорь Романько

Чем подкармливать огурцы для большого урожая
Чем подкармливать огурцы для большого урожая

Чтобы получить богатый урожай огурцов, важно не только правильно ухаживать за растениями, но и снабдить их необходимыми питательными веществами.

Опытные дачники рекомендуют подкармливать огурцы после высадки в открытую почву как органическими, так и минеральными удобрениями. Следуя этим советам с сайта theLime, вы сможете вырастить здоровые и обильно плодотворные огурцы на своем участке.

Читайте также: Семь важных правил ухода за малиной от опытных огородников

Органические удобрения:

  • Банановая кожура: Богата калием, который стимулирует рост и плодоношение огурцов. Измельчите кожуру банана, положите в лунку перед высадкой рассады и присыпьте почвой.
  • Крапива: Содержит много азота, калия и других микроэлементов. Приготовьте настой из крапивы, заполните им лунку перед высадкой рассады и дайте ему настояться в течение 30 минут.
  • Компост или перегной: Улучшают структуру почвы и снабжают растения питательными веществами. Добавьте горсть компоста или перегноя в лунку перед высадкой рассады.

Минеральные удобрения:

  • Костная мука: Содержит фосфор, который необходим для развития корневой системы и плодоношения огурцов. Добавьте 1 ст. л. костной муки в лунку перед высадкой рассады.
  • Гранулированный куриный помет: Содержит азот, фосфор, калий и другие микроэлементы. Добавьте 1 ст. л. гранулированного куриного помета в лунку перед высадкой рассады.
  • Сульфат калия: Стимулирует рост и плодоношение огурцов. Добавьте 1 ч. л. сульфата калия в лунку перед высадкой рассады.
  • Суперфосфат: Улучшает развитие корневой системы и плодоношение огурцов. Добавьте 0,5 ч. л. суперфосфата в лунку перед высадкой рассады.
  • Азофоска: Содержит азот, фосфор и калий, необходимые для роста и развития огурцов. Добавьте 1 ч. л. азофоски в лунку перед высадкой рассады.

Важно:

  • Не перекармливайте огурцы удобрениями, ведь это может привести к бурному росту ботвы и снижению плодоношения.
  • Следуйте инструкциям по применению удобрений, чтобы не нанести вред растениям.
  • Сочетайте корневые и внекорневые подкормки для лучшего результата.

Предлагаем узнать, как вырастить пышные кустики укропа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

ЛайфхакиЛайфхаки сад-огород