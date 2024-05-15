Для богатого урожая: какие удобрения лучше всего подходят огурцам
Чтобы получить богатый урожай огурцов, важно не только правильно ухаживать за растениями, но и снабдить их необходимыми питательными веществами.
Опытные дачники рекомендуют подкармливать огурцы после высадки в открытую почву как органическими, так и минеральными удобрениями. Следуя этим советам с сайта theLime, вы сможете вырастить здоровые и обильно плодотворные огурцы на своем участке.
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Органические удобрения:
- Банановая кожура: Богата калием, который стимулирует рост и плодоношение огурцов. Измельчите кожуру банана, положите в лунку перед высадкой рассады и присыпьте почвой.
- Крапива: Содержит много азота, калия и других микроэлементов. Приготовьте настой из крапивы, заполните им лунку перед высадкой рассады и дайте ему настояться в течение 30 минут.
- Компост или перегной: Улучшают структуру почвы и снабжают растения питательными веществами. Добавьте горсть компоста или перегноя в лунку перед высадкой рассады.
Минеральные удобрения:
- Костная мука: Содержит фосфор, который необходим для развития корневой системы и плодоношения огурцов. Добавьте 1 ст. л. костной муки в лунку перед высадкой рассады.
- Гранулированный куриный помет: Содержит азот, фосфор, калий и другие микроэлементы. Добавьте 1 ст. л. гранулированного куриного помета в лунку перед высадкой рассады.
- Сульфат калия: Стимулирует рост и плодоношение огурцов. Добавьте 1 ч. л. сульфата калия в лунку перед высадкой рассады.
- Суперфосфат: Улучшает развитие корневой системы и плодоношение огурцов. Добавьте 0,5 ч. л. суперфосфата в лунку перед высадкой рассады.
- Азофоска: Содержит азот, фосфор и калий, необходимые для роста и развития огурцов. Добавьте 1 ч. л. азофоски в лунку перед высадкой рассады.
Важно:
- Не перекармливайте огурцы удобрениями, ведь это может привести к бурному росту ботвы и снижению плодоношения.
- Следуйте инструкциям по применению удобрений, чтобы не нанести вред растениям.
- Сочетайте корневые и внекорневые подкормки для лучшего результата.
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