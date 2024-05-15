Для багатого врожаю: які добрива найкраще підходять огіркам

Щоб отримати багатий урожай огірків, важливо не лише правильно доглядати за рослинами, але й забезпечити їх необхідними поживними речовинами.

Досвідчені дачники рекомендують підживлювати огірки після висадки у відкритий ґрунт як органічними, так і мінеральними добривами. Дотримуючись цих порад з сайту theLime, ви зможете виростити здорові та рясно плідні огірки на своїй ділянці.

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Органічні добрива:

Бананова шкірка: Багата калієм, який стимулює ріст і плодоношення огірків. Подрібніть шкірку банана, покладіть у лунку перед висадкою розсади та присипте ґрунтом.

Кропива: Містить багато азоту, калію та інших мікроелементів. Приготуйте настій з кропиви, заповніть ним лунку перед висадкою розсади та дайте йому настоятися протягом 30 хвилин.

Містить багато азоту, калію та інших мікроелементів. Приготуйте настій з кропиви, заповніть ним лунку перед висадкою розсади та дайте йому настоятися протягом 30 хвилин. Компост або перегній: Покращують структуру ґрунту та забезпечують рослини поживними речовинами. Додайте жменю компосту або перегною в лунку перед висадкою розсади.

Мінеральні добрива:

Кісткове борошно: Містить фосфор, який необхідний для розвитку кореневої системи та плодоношення огірків. Додайте 1 ст. л. кісткового борошна в лунку перед висадкою розсади.

Гранульований курячий послід: Містить азот, фосфор, калій та інші мікроелементи. Додайте 1 ст. л. гранульованого курячого посліду в лунку перед висадкою розсади.

Містить азот, фосфор, калій та інші мікроелементи. Додайте 1 ст. л. гранульованого курячого посліду в лунку перед висадкою розсади. Сульфат калію: Стимулює ріст і плодоношення огірків. Додайте 1 ч. л. сульфату калію в лунку перед висадкою розсади.

Стимулює ріст і плодоношення огірків. Додайте 1 ч. л. сульфату калію в лунку перед висадкою розсади. Суперфосфат: Покращує розвиток кореневої системи та плодоношення огірків. Додайте 0,5 ч. л. суперфосфату в лунку перед висадкою розсади.

Покращує розвиток кореневої системи та плодоношення огірків. Додайте 0,5 ч. л. суперфосфату в лунку перед висадкою розсади. Азофоска: Містить азот, фосфор і калій, які необхідні для росту та розвитку огірків. Додайте 1 ч. л. азофоски в лунку перед висадкою розсади.

Важливо:

Не перегодовуйте огірки добривами, адже це може призвести до бурхливого росту бадилля та зниження плодоношення.

Дотримуйтесь інструкції щодо застосування добрив, щоб не завдати шкоди рослинам.

Поєднуйте кореневі та позакореневі підживлення для кращого результату.

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