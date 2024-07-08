Десерт-сніданок за 10 хвилин: смачний варіант сніданку для любителів солодкого
Це швидкий та смачний варіант сніданку для любителів солодкого, який можна приготувати, поки вариться кава чи закипає чайник.
Інгредієнти:
• Вівсяні пластівці дрібні — 40 г;
• Банани — ½ шт;
• Какао порошок — 10 г;
• Молоко — 100 мл;
• Розпушувач — ½ ч.л;
• Шоколад — 30 г.
Приготування:
1. Банан розтовкти виделкою. Додати вівсяні пластівці, молоко та какао порошок. Перемішати.
2. В форми вилити шоколадну масу, посипати шоколадною крихтою.
3. Випікати в духовці протягом 10-15 хвилин при температурі 180°С.