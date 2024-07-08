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Десерт-завтрак за 10 минут: вкусный вариант завтрака для любителей сладкого
Это быстрый вкусный вариант завтрака для любителей сладкого, который можно приготовить, пока варится кофе или закипает чайник.
Ингредиенты:
• Овсяные хлопья мелкие – 40 г;
• Бананы – ½ шт;
• Какао порошок – 10 г;
• Молоко – 100 мл;
• Разрыхлитель - ½ ч.л;
• Шоколад – 30 г.
Приготовление:
1. Банан растолочь вилкой. Добавить овсяные хлопья, молоко и порошок какао. Перемешать.
2. В формы вылить шоколадную массу, посыпать шоколадной крошкой.
3. Выпекайте в духовке в течение 10-15 минут при температуре 180°С.