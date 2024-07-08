Десерт-сніданок за 10 хвилин: смачний варіант сніданку для любителів солодкого

Це швидкий та смачний варіант сніданку для любителів солодкого, який можна приготувати, поки вариться кава чи закипає чайник.

Інгредієнти:

• Вівсяні пластівці дрібні — 40 г;

• Банани — ½ шт;

• Какао порошок — 10 г;

• Молоко — 100 мл;

• Розпушувач — ½ ч.л;

• Шоколад — 30 г.

Приготування:

1. Банан розтовкти виделкою. Додати вівсяні пластівці, молоко та какао порошок. Перемішати.

2. В форми вилити шоколадну масу, посипати шоколадною крихтою.

3. Випікати в духовці протягом 10-15 хвилин при температурі 180°С.