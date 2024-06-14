Роблять старшими на десять років: якої стрижки варто уникати жінкам після 40

Під час вибору зачіски не всі жінки уникають помилок, які можуть не лише псувати їхній образ, але й додавати їм років. Експерти зі стилю поділилися порадами про те, яку зачіску краще уникати дамам, яким за сорок.

Команда UAportal ділиться інформацією про те, які чубчики не рекомендуються робити жінкам після 40 років.

Стрижка не знає вікових обмежень, і кожен може обрати стиль, який йому до душі. Однак, жінкам після 40, які прагнуть зберегти молодість та свіжість, слід уникати деяких типів чубчиків.

Існує стиль чубчика, який може візуально "постарити" обличчя. Якщо ви не бажаєте виглядати старше, то краще відмовитися від цього варіанту стрижки.

Чубчик, якого слід уникати після 40 років

Це густий, прямий чубчик, який може здатися сміливим вибором, але насправді він може додати до десяти років до вашого віку. Стилісти радять, що такий чубчик підкреслює ознаки старіння та зморшки, особливо навколо очей, і може привернути увагу до "гусячих лапок".

Який чубчик підійде жінкам після 40

Експерти радять жінкам за 40 обирати чубчик-шторку, який пасує до будь-якої форми обличчя і надає йому молодість та витонченість. Такий чубчик м’яко обрамляє обличчя, а його центральна частина знаходиться на рівні щік, що створює гармонійний вигляд. Це ідеальний вибір для тих, хто переступив 40-річний рубіж.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що стилісти назвали ідеальну стрижку для жінок будь-якого віку.

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