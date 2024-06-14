Делают старше на десять лет: какой стрижки стоит избегать женщинам после 40

При выборе прически не все женщины избегают ошибок, которые могут не только портить их образ, но и прибавлять им лет. Эксперты по стилю поделились советами о том, какую прическу лучше избегать дамам, которым за сорок.

Команда UAportal делится информацией о том, какие челки не рекомендуются делать женщинам после 40 лет.

Стрижка не знает возрастных ограничений, и каждый может выбрать стиль, который ему по душе. Однако женщинам после 40, стремящимся сохранить молодость и свежесть, следует избегать некоторых типов челок.

Существует стиль челки, который может визуально "состарить" лицо. Если вы не хотите выглядеть постарше, то лучше отказаться от этого варианта стрижки.

Челка, которой следует избегать после 40 лет

Это густая, прямая челка, которая может показаться смелым выбором, но на самом деле она может добавить до десяти лет к вашему возрасту. Стилисты советуют, что такая челка подчеркивает признаки старения и морщины, особенно вокруг глаз, и может привлечь внимание к "гусиным кавычкам".

Какая челка подойдет женщинам после 40

Эксперты советуют женщинам за 40 выбирать челку-шторку, которая подходит к любой форме лица и придает ему молодость и утонченность. Такая челка мягко обрамляет лицо, а его центральная часть находится на уровне щек, что создает гармоничный вид. Это идеальный выбор для тех, кто перешагнул 40-летний рубеж.

Напомним, ранее мы рассказывали, что стилисты назвали идеальную стрижку для женщин всех возрастов.

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