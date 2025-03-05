Дату Судного дня розкрито: таємнича книга з архівів Ватикану назвала точну дату

У Ватиканському апостольському архіві, відомому як "секретний" через обмежений доступ, виявили старовинну книгу віком 900 років, що містить пророцтво про дату Судного дня. Згідно з християнськими переконаннями, у Судний день Ісус повернеться на Землю, щоб визначити долю людства – хто буде спасенний, а хто проклятий.

Про це повідомляє Daily Mail. У знайденому манускрипті стверджується, що цей момент настане у 2027 році. Авторство книги XII століття під назвою"Пророцтво пап" приписують святому Малахії. У її тексті містяться загадкові вислови, які описують кожного Папу Римського, починаючи з Целестина II у 1143 році й закінчуючи чинним понтифіком, папою Франциском.

Манускрипт, що містить 112 загадкових висловів, був виявлений у 1595 році монахом-бенедиктинцем Арнольдом Віоном. Він стверджував, що ці записи належать святому Малахії та були загублені у Ватиканських архівах.

В останньому уривку книги йдеться: "Під час останніх гонінь Святої Римської Церкви правитиме Петро Римський, який проведе свою паству крізь численні випробування. Після цього семигорбне місто буде зруйноване, а грізний Суддя винесе свій вердикт людству. Кінець".

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Існують різні інтерпретації цього пророцтва: одні вважають, що Петро стане новим папою після Франциска, інші ж переконані, що саме Франциск – останній понтифік. Крім того, у тексті є згадка про папу Сикста V, який керував церквою у 1585 році, рівно через 442 роки після першого папи у списку. Якщо слідувати цій логіці, кінець світу має настати ще через 442 роки – тобто у 2027-му.

Попри те, що манускрипт було знайдено понад чотири століття тому, інтерес до нього відродився після госпіталізації Папи Франциска через серйозні проблеми з легенями.

Деякі історики вважають текст підробкою XVI століття. Відповідно до літописів, Малахія написав своє пророцтво ще у 1139 році після містичного видіння під час відвідин Риму. Сумніви щодо автентичності рукопису з'явилися через те, що до 1590 року описи пап досить точні, а пізніше стають надто розмитими.

Упродовж останніх десятиліть пророцтва святого Малахії почали сприймати все серйозніше. Згідно з останнім записом про Петра Римського, "останній папа" керуватиме Церквою у час великих катаклізмів, що завершаться загибеллю Риму та кінцем папства.

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