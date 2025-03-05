Дата Судного дня раскрыта: таинственная книга из архивов Ватикана назвала точную дату

В Ватиканском апостольском архиве, известном как "секретный" из-за ограниченного доступа, обнаружили старинную книгу в возрасте 900 лет, содержащую пророчество о дате Судного дня. Согласно христианским убеждениям, в Судный день Иисус вернется на Землю, чтобы определить судьбу человечества – кто будет спасен, а кто проклят.

Об этом сообщает Daily Mail. В найденном манускрипте утверждается, что этот момент наступит в 2027 году. Авторство книги XII века под названием "Пророчество пап" приписывают святому Малахии. В ее тексте содержатся загадочные изречения, которые описывают каждого Папу Римского, начиная с Целестина II в 1143 году и заканчивая действующим понтификом, папой Франциском.

Манускрипт, содержащий 112 загадочных высказываний, был обнаружен в 1595 году монахом-бенедиктинцем Арнольдом Вионом. Он утверждал, что эти записи принадлежат святому Малахии и были утеряны в Ватиканских архивах.

В последнем отрывке книги говорится: "Во время последних гонений Святой Римской Церкви будет править Петр Римский, который проведет свою паству через многочисленные испытания. После этого семигорный город будет разрушен, а грозный Судья вынесет свой вердикт человечеству. Конец".

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Существуют разные интерпретации этого пророчества: одни считают, что Петр станет новым папой после Франциска, а другие убеждены, что именно Франциск – последний понтифик. Кроме того, в тексте есть упоминание о папе Сикста V, руководившем церковью в 1585 году, ровно через 442 года после первого папы в списке. Если следовать этой логике, конец света должен наступить еще через 442 года – то есть в 2027 году.

Несмотря на то, что манускрипт был найден более четырех веков назад, интерес к нему возродился после госпитализации Папы Франциска из-за серьезных проблем с легкими.

Некоторые историки считают текст подлогом XVI века. Согласно летописям, Малахия написал свое пророчество еще в 1139 году после мистического видения во время посещения Рима. Сомнения по поводу подлинности рукописи появились из-за того, что до 1590 года описания пап достаточно точны, а позже становятся слишком размытыми.

В последние десятилетия пророчества святого Малахии начали воспринимать все серьезнее. Согласно последней записи о Петре Римском, "последний папа" будет руководить Церковью во время великих катаклизмов, которые завершатся гибелью Рима и концом папства.

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