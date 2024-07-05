Що таке праймер на як правильно його наносити: поради візажистів
Багато хто з нас стикався з такою проблемою: макіяж, над яким ви так старанно працювали, вже за кілька годин втрачає свій свіжий вигляд, консилер лягає нерівномірно, а тональний крем підкреслює зморшки. Причина може бути не лише у неякісній косметиці, але й у неправильній підготовці шкіри. Про це пише OBOZ
Що таке праймер і для чого він потрібен?
Праймер – це базовий засіб, який наноситься перед макіяжем. Він створює гладку основу, вирівнює текстуру шкіри, ховає пори та збільшує стійкість косметики.
Завдяки праймеру:
- Тональний крем лягає рівномірно, без смуг і плям.
- Консилер краще маскує недоліки, не скочується та не підкреслює зморшки.
- Тіні для повік тримаються довше, не тьмяніють та не сипляться.
- Помада не розтікається протягом дня.
Як правильно вибрати праймер?
Існує багато видів праймерів, кожен з яких має свої особливості:
- Зволожуючі праймери підходять для сухої шкіри.
- Матуючі праймери регулюють жирний блиск та ідеально підходять для жирної та комбінованої шкіри.
- Вирівнювальні праймери приховують розширені пори та зморшки.
- Світловідбиваючі праймери надають шкірі сяйва.
Важливо! При виборі праймера враховуйте тип своєї шкіри та ефект, якого хочете досягти.
Як наносити праймер?
- Очистіть шкіру та нанесіть зволожуючий крем.
- Зачекайте, поки крем повністю вбереться.
- Невелику кількість праймера розітріть у долонях.
- Рівномірно нанесіть праймер на все обличчя, легкими рухами, що вбивають.
- Зачекайте 1-2 хвилини, поки праймер повністю вбереться.
- Нанесіть макіяж як завжди.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.
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