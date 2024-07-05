Що таке праймер на як правильно його наносити: поради візажистів

Багато хто з нас стикався з такою проблемою: макіяж, над яким ви так старанно працювали, вже за кілька годин втрачає свій свіжий вигляд, консилер лягає нерівномірно, а тональний крем підкреслює зморшки. Причина може бути не лише у неякісній косметиці, але й у неправильній підготовці шкіри. Про це пише OBOZ

Що таке праймер і для чого він потрібен?

Праймер – це базовий засіб, який наноситься перед макіяжем. Він створює гладку основу, вирівнює текстуру шкіри, ховає пори та збільшує стійкість косметики.

Завдяки праймеру:

Тональний крем лягає рівномірно, без смуг і плям.

Консилер краще маскує недоліки, не скочується та не підкреслює зморшки.

Тіні для повік тримаються довше, не тьмяніють та не сипляться.

Помада не розтікається протягом дня.

Як правильно вибрати праймер?

Існує багато видів праймерів, кожен з яких має свої особливості:

Зволожуючі праймери підходять для сухої шкіри.

Матуючі праймери регулюють жирний блиск та ідеально підходять для жирної та комбінованої шкіри.

Вирівнювальні праймери приховують розширені пори та зморшки.

Світловідбиваючі праймери надають шкірі сяйва.

Важливо! При виборі праймера враховуйте тип своєї шкіри та ефект, якого хочете досягти.

Як наносити праймер?

Очистіть шкіру та нанесіть зволожуючий крем. Зачекайте, поки крем повністю вбереться. Невелику кількість праймера розітріть у долонях. Рівномірно нанесіть праймер на все обличчя, легкими рухами, що вбивають. Зачекайте 1-2 хвилини, поки праймер повністю вбереться. Нанесіть макіяж як завжди.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!