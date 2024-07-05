Что такое праймер на как правильно его наносить: советы визажистов

Многие из нас сталкивались с такой проблемой: макияж, над которым вы так усердно работали, уже через несколько часов теряют свой свежий вид, консиллер ложится неравномерно, а тональный крем подчеркивает морщинки. Причина может быть не только в некачественной косметике, но и неправильной подготовке кожи. Об этом пишет OBOZ

Что такое праймер и зачем он нужен?

Праймер – это базовое средство, которое наносится перед макияжем. Он создает гладкое основание, выравнивает текстуру кожи, прячет поры и увеличивает устойчивость косметики.

Благодаря праймеру:

Тональный крем ложится умеренно, без полос и пятен.

Консиллер лучше маскирует недостатки, не скатывается и не подчеркивает морщинки.

Тени для век держатся дольше, не тускнеют и не сыпятся.

Помада не растекается в течение дня.

Как выбрать праймер?

Существует много видов праймеров, каждый из которых имеет свои особенности:

Увлажняющие праймеры подходят для сухой кожи.

Матирующие праймеры регулируют жирный блеск и идеально подходят для жирной и комбинированной кожи.

Выравнивающие праймеры скрывают расширенные поры и морщинки.

Светоотражающие праймеры придают коже сияние.

Важно! При выборе праймера учитывайте тип кожи и эффект, которого хотите добиться.

Как наносить праймер?

Очистите кожу и нанесите увлажняющий крем. Подождите, пока крем полностью впитается. Небольшое количество праймера разотрите в ладонях. Равномерно нанесите праймер на все лицо, легкими убивающими движениями. Подождите 1-2 минуты, пока праймер полностью впитается. Нанесите макияж как обычно.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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