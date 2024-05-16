Що робити, щоб пощастило на іспиті: прикмети та забобони
Кінець навчального року – час іспитів, контрольних робіт, тестів та НМТ. Звісно, найкращий спосіб підготуватися - це систематично вчити весь матеріал та повторити його перед іспитом. Але хто з учнів у це вірить?
Підлітки по всьому світу дотримуються дивних прикмет перед іспитами, купують собі амулети на щастя та мають цілі списки забобонів та ритуалів. Про це пише osvitoria.media.
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Ось деякі з найцікавіших:
Їжа на щастя:
- Японія: "Кацудон" - страва, що звучить як "кацу", тобто "перемога". На десерт - шоколадний батончик KitKat, адже він вимовляється як "кітто катто", тобто "неодмінно виграти".
- Китай: Ківі (звучить як "легко скласти іспити") та кеш'ю ("бажаю скласти").
- Гонконг: Яблука ("ping guo" - "безпека") в кишенях перед іспитами.
- Бангладеш: Не їсти яблука, томати, апельсини, капусту, яйця та інші круглі продукти, щоб не отримати "нуль".
- Південна Корея: Уникати супу з морських водоростей перед тестуванням, щоб знання не "вислизнули".
Одяг на щастя:
- Китай: Червона білизна на іспит, адже "носити червоне спіднє" - значить бути успішним.
- Малаві: Не стригтися перед іспитами, щоб не втратити знання з волоссям.
- Індія: Одягатися в кольори, що відповідають дню тижня (жовтий/коричневий - понеділок, червоний - вівторок, зелений - середа, синій/фіолетовий - четвер, білий/рожевий - п'ятниця).
Інші ритуали:
- Індія: Точка бінді на лобі ("третє око") для ясності розуму та інтуїції.
- Японія: Амулети омаморі з камінцями, сіллю та травами, особливо з храмів Сугуваре Мітідзане або Юсіма Тендзін.
- Японія: Пов'язки на голову "Я складу іспит" для мотивації.
- Південна Корея: Не писати вночі перед іспитом, щоб не привернути увагу духів. Не писати червоним кольором, адже це колір трауру.
- Замбія: Не торкатися до інших школярів, щоб не "віддати" їм знання.
- Гана: Мовчати в день іспиту, щоб не "втратити" знання.
- Швеція: Не наступати на каналізаційні люки з літерою "А" ("förlust" - втрата).
- Каліфорнія (США): Жувати жуйку нового смаку під час повторення матеріалу, а потім жувати її перед іспитом (завдяки аромату та смаку мозок активує спогади).
- Франція: Взяти за репетитора чорного кота, щоб він лапою вказав, яку тему повторити.
Пам'ятайте:
- Найкращий ритуал перед іспитом - це сумлінне навчання протягом року та ефективне повторення матеріалу.
- Не вірте забобонам, які можуть зашкодити вашій впевненості.
- Вірте у себе та свої сили!
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